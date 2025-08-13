ЮУрГУ дает стартовые преимущества для талантливых студентов на платной основе

Вуз предлагает гибкую систему скидок

Erid: 2SDnjdFq918

Обучение на платной основе в ЮУрГУ — это отличная возможность для студентов, которые не поступили на бюджет, но хотят получить качественное образование в престижном вузе. Обучение за счет собственных средств позволяет не терять год и начать учебу сразу, воспользовавшись гибкой системой скидок и различными вариантами финансирования.

Студенты, поступившие на первый курс на образовательные программы бакалавриата и специалитета на очную форму обучения, могут претендовать на скидки в зависимости от суммы баллов ЕГЭ.

Направления подготовки, на которые необходимы три экзамена ЕГЭ при поступлении:



скидка 10% предоставляется, если сумма баллов ЕГЭ составляет 240 и выше;

5% — в диапазоне от 200 до 239 баллов.

Направления подготовки, на которые необходимы два экзамена ЕГЭ при поступлении:



скидка 10% может быть получена, если сумма баллов ЕГЭ составляет выше 160 баллов;

5% — от 133 до 159 баллов.

Для того, чтобы получить скидку на второй год обучения, необходимо соблюдать следующие условия: отсутствие академических задолженностей; отсутствие задолженности по оплате за обучение; окончание сессии в предыдущих семестрах только на оценки «хорошо» и «отлично».

Студенты, поступившие на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения, также могут рассчитывать на скидки в случае, если средний балл оценок на предыдущем уровне образования (бакалавриат / специалитет) находится в следующих диапазонах:



4,5 балла и выше — 10%;

от 4,0 до 4,49 балла — 5%.

Обучающиеся всех курсов и форм обучения (это относится в том числе к тем, кто уже обучается в ЮУрГУ), оплатившие до 31 августа 2025 года полную стоимость обучения, установленную приказом ЮУрГУ на 2025-2026 учебный год, могут претендовать на скидку в размере 3%.

Финансирование обучения на платной основе возможно за счет средств материнского (семейного) капитала и образовательного кредита.

Номер телефона приемной комиссии ЮУрГУ: 8 (800) 300-00-55.

Время работы: понедельник — пятница с 10:00 до 16:00, суббота с 9:00 до 13:00, воскресенье — выходной.

Все о поступлении: abit.susu.ru

Сайт ЮУрГУ: susu.ru/ru

Реклама.

Рекламодатель — ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)».