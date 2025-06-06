ЮУрГУ бесплатно подготовит к поступлению участников СВО

Курсы организуют в июле и августе

Erid: 2SDnjcUUVnV

С 1 по 10 июля Южно-Уральский государственный университет организует бесплатные подготовительные курсы для участников специальной военной операции, планирующих поступление в университет на бюджетную форму обучения.

Для записи на курсы абитуриенту необходимо пройти очную или онлайн-консультацию, в ходе которой консультанты помогут с выбором наиболее подходящего направления подготовки и расскажут о внутренних вступительных испытаниях. Очные консультации для абитуриентов — участников СВО начнутся с 20 июня с 9:00 до 16:00 в главном учебном корпусе ЮУрГУ в зале приемной комиссии. Обращаться к Болотиной Юлии Олеговне.

После этого абитуриенту необходимо заполнить заявление о зачислении на курсы и приступить к обучению. Решением Ученого совета университета данные подготовительные курсы проводятся бесплатно.

С 10 по 20 августа пройдут аналогичные подготовительные курсы для абитуриентов — участников СВО, планирующих поступление на направления по контрактной форме. Правила записи на курсы полностью совпадают с вышеизложенными.

Обратите внимание! Решением Ученого совета ЮУрГУ участники специальной военной операции, поступившие на контрактную форму обучения, получают скидку в размере 100% стоимости обучения. Дети участников СВО имеют право на 30% скидку при поступлении на контрактную форму обучения. Кроме того, в университете действуют все предусмотренные законодательством федеральные и региональные меры поддержки льготных категорий граждан.

Для получения подробной информации необходимо отправить запрос на адрес электронной почты svo@susu.ru или позвонить по номерам: 8 (351) 267 98 35, 8 (351) 267 97 29.

Реклама.

Рекламодатель — ФГАОУ ВО «ЮУРГУ (НИУ)».