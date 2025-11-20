ЮУрГИИ имени Чайковского — 90 лет

Старейший вуз региона отмечает юбилей богатой культурной программой

В этом году Южно-Уральский государственный институт искусств имени П. И. Чайковского отмечает 90-летие. В честь знаменательной даты вуз подготовил для жителей и гостей Челябинска насыщенную программу, которая продемонстрирует весь творческий потенциал института.





История вуза берет начало в далеком 1935-м году. Тогда учебное заведение носило статус училища. Первый выпуск студентов пришелся на 1941-й. Причем училище не прекращало работать даже в тяжелые военные годы.

Сегодня оно превратилось в огромный многопрофильный центр. В институте учатся более двух тысяч студентов и преподают более 350 преподавателей, большая часть из которых — выпускники этого вуза.





Сегодня в Челябинске прошел торжественный гала-концерт, посвященный 90-летию института.





«Мы пришли поздравить наше старейшее и первое профессиональное музыкальное учреждение с 90-летием. Это очень серьезный юбилей, и все понимают, какой огромный вклад Южно-Уральский государственный институт искусств имени Чайковского внес в развитие культуры и искусства на Южном Урале. Во многом именно благодаря нашему институту искусств мы стоим в одном шаге от того, чтобы получить звание кульутрной столицы России», — отметила общественный деятель Ирина Текслер.

В черезе праздничных мероприятий также открытие Музейного комплекса ЮУрГИИ, международная научно-практическая конференция «Искусство и художественное образование: традиционные ценности в современной культуре», серия концертов с участием выдающихся солистов и творческих коллективов, а также мастер-классы, открытые репетиции, выставки, спектакли и лекции от ведущих преподавателей и мастеров искусств.