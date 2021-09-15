ЮУГМУ будет готовить ординаторов в Кургане

Для будущих специалистов уже созданы социальные гарантии

Южно-Уральский государственный медицинский университет будет готовить ординаторов в Кургане. Целевики направлений «терапия» и «кардиология» уже в этом учебном году начнут проходить практическую подготовку. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В ближайшее время будет подписано четырехстороннее соглашение между ЮУГМУ, правительством Курганской области, департаментом здравоохранения региона и НМИЦ ТО имени академика Г. А. Илизарова. Это позволит ЮУГМУ в будущем готовить в Курганской области еще и специалистов анестезиологии-реаниматологии и хирургии.

«Эта работа велась с начала лета текущего года и сегодня уже приобрела зримые очертания. Считаю реализацию проекта перспективной точкой роста для нашего вуза. Помимо подготовки высококлассных специалистов и закрепления их на местах, университет открывает для себя выход на рынок медицинских услуг Курганской области», — подчеркнул академик РАН, и. о. ректора ЮУГМУ Андрей Важенин.

Главная задача проекта — обучать ординаторов в максимальной привязке к тем медицинским организациям, где они будут в дальнейшем трудиться.

Ряд дисциплин будущие специалисты будут изучать на базе ЮУГМУ, где они начали учебный год, однако для практики отправятся в ведущие больницы Курганской области. Их преподавателями и наставниками совместно с преподавателями ЮУГМУ станут лучшие курганские врачи.

В рамках работы над проектом правительство Курганской области готовит для своих будущих медработников блок социальных гарантий, в том числе обеспечение проживания и доставки до места учебы.