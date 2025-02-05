Юта приедет с концертом в военную часть Чебаркуля

Артистка уже два года продолжает свой благотворительный тур

Заслуженная артистка России автор и исполнитель своих песен Юта выступит с концертом на территории военной части города Чебаркуля для военнослужащих и их семей. Мероприятие пройдет 11 февраля при поддержке губернатора Челябинской области в рамках всероссийского благотворительного концертного тура «За жизнь!».

Юта продолжает свой благотворительный тур уже второй год подряд, его цель — поддержка военнослужащих и их семей через исполнение вдохновляющих песен. Артистка акцентирует внимание на традиционных ценностях и героизме. В рамках тура она посетила 11 регионов России и провела 21 сольный концерт.

Организаторы концерта — министерство культуры Челябинской области и АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области».

Автор: Вера Овчарук