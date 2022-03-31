Троицк примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристического кода центра города. Его главный приз — средства на развитие инфраструктуры для отдыха. Накануне в Троицке прошел семинар по развитию туристической привлекательности города. На нем участники предложили несколько вариантов бренда города, сообщили в мэрии.
В ближайшие две недели администрации Троицка и проектной группе предстоит утвердить границы новых экскурсионных маршрутов, определить проблемы уже существующих туристических направлений, оценить город с позиции привлекательности, а также собрать в единую концепцию лучшие предложения по туризму.
Предприниматели предложили найти главное место притяжения для гостей города, ту территорию, которая ассоциировалась с Троицком и побуждала туристов приехать именно к нам. Среди идей были традиционная ярмарка с театрализованным представлением по выходным дням, установка юрт с воссозданным бытом кочевых народов, развитие водных туристических маршрутов, внедрение бренда «Троицкая вишня»*.
Самые интересные предложения жителей будут отправлены на конкурс.
«Город абсолютно готов к работе по развитию внутреннего туризма. Перенасыщение истории, понятный запрос на сферу развлечений и удачное расположение территории должны выполнить определенную функцию по привлечению туристов. В ближайшее время нам предстоит ответить на вопрос: „Почему из Москвы нам нужно приехать в Троицк?“», — отметила креативный директор Национального туристического союза Виктория Богинская.
Глава города подчеркнул, что туризм должен отвечать современным требованиям.
«Необходимое историческое и культурное наследие для его развития у нас уже есть. Наш Троицк вполне может стать центром притяжения крупных городов, находящихся в трехсоткилометровом радиусе, а также пограничной страны — Казахстана»,— добавил Александр Виноградов.
Напомним, Ростуризм ежегодно проводит Всероссийский конкурс лучших проектов туристического кода центра города. Принять участие в нем могут все регионы. По итогам конкурса будет определено 12 победителей, которые получат ориентировочно по 130 миллионов рублей на развитие туристической среды.
*Сорт вишни «Троицкая» был выведен при помощи натурального скрещивания двух известных сортов. Разработку проводили местные специалисты на базе Южно-Уральского НИИ. В реестр сортов страны по Уральскому региону сорт добавили в 2002 году.