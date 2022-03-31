Юрты, ярмарка и вишня: в Троицке ищут бренд города для привлечения туристов

Лучшие идеи направят на всероссийский конкурс, победитель получит средства на развитие экскурсионной инфраструктуры

Троицк примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристического кода центра города. Его главный приз — средства на развитие инфраструктуры для отдыха. Накануне в Троицке прошел семинар по развитию туристической привлекательности города. На нем участники предложили несколько вариантов бренда города, сообщили в мэрии.

В ближайшие две недели администрации Троицка и проектной группе предстоит утвердить границы новых экскурсионных маршрутов, определить проблемы уже существующих туристических направлений, оценить город с позиции привлекательности, а также собрать в единую концепцию лучшие предложения по туризму.

Предприниматели предложили найти главное место притяжения для гостей города, ту территорию, которая ассоциировалась с Троицком и побуждала туристов приехать именно к нам. Среди идей были традиционная ярмарка с театрализованным представлением по выходным дням, установка юрт с воссозданным бытом кочевых народов, развитие водных туристических маршрутов, внедрение бренда «Троицкая вишня»*.

Самые интересные предложения жителей будут отправлены на конкурс.

«Город абсолютно готов к работе по развитию внутреннего туризма. Перенасыщение истории, понятный запрос на сферу развлечений и удачное расположение территории должны выполнить определенную функцию по привлечению туристов. В ближайшее время нам предстоит ответить на вопрос: „Почему из Москвы нам нужно приехать в Троицк?“», — отметила креативный директор Национального туристического союза Виктория Богинская.

Глава города подчеркнул, что туризм должен отвечать современным требованиям.

«Необходимое историческое и культурное наследие для его развития у нас уже есть. Наш Троицк вполне может стать центром притяжения крупных городов, находящихся в трехсоткилометровом радиусе, а также пограничной страны — Казахстана»,— добавил Александр Виноградов.

Напомним, Ростуризм ежегодно проводит Всероссийский конкурс лучших проектов туристического кода центра города. Принять участие в нем могут все регионы. По итогам конкурса будет определено 12 победителей, которые получат ориентировочно по 130 миллионов рублей на развитие туристической среды.

*Сорт вишни «Троицкая» был выведен при помощи натурального скрещивания двух известных сортов. Разработку проводили местные специалисты на базе Южно-Уральского НИИ. В реестр сортов страны по Уральскому региону сорт добавили в 2002 году.