Юрий Житников: служба по контракту — это новые возможности и школа жизни

Руководитель ветеранской организации «Патриоты Отечества» рассказывает, на что могут рассчитывать военнослужащие-контрактники

Когда председатель Южно-Уральской ассоциации общественных организаций ветеранов боевых действий «Патриоты Отечества» Юрий Житников воевал в Афганистане, в российской (тогда еще советской) армии не было понятия «контрактник». Сегодня — есть. Ветеран-афганец, кавалер ордена Красной Звезды Житников рассказывает, что именно ждет заключающих контракт с Минобороны мужчин.



«Служба в армии и защита своего государства всегда были почетной обязанностью для мужчин Российской Федерации. Таковыми они остаются и на сегодняшний день. Но в настоящее время военнослужащим по контракту добавляются серьезные льготы и преференции: это приличная и достойная зарплата, которая складывается из оклада за звание и надбавок за занимаемую должность и особые условия службы.

При заключении контракта с министерством обороны России единовременная выплата составит 195 тысяч рублей, а ежемесячная заработная плата — от 195 тысяч рублей. Кроме того, губернатор Челябинской области Алексей Текслер инициировал введение региональных мер поддержки граждан, заключивших контракт с министерством обороны. Это единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей, единовременная выплата на каждого ребенка по 20 тысяч рублей.

Военнослужащие также обеспечиваются бесплатным обмундированием, питанием по месту службы, бесплатным проездом в отпуска и обратно. Все контрактники обязательно застрахованы от несчастного случая, увечья или гибели. В этом случае либо они, либо их семьи получают значительные выплаты. На пенсию военнослужащие по контракту выходят значительно раньше своих гражданских коллег, и пенсия гораздо выше. Военнослужащие, желающие получить высшее образование, имеют преимущества по зачислению на бюджетные места в вузах и колледжах. Также военнослужащие по контракту могут оформить льготную военную ипотеку, которая будет погашаться государством во время службы контрактника, а если имеет место аренда жилья, то Минобороны возмещает эти расходы семье военнослужащего. Есть льготы по оплате услуг ЖКХ, по медицинскому обслуживанию и санаторно-курортному лечению.

Военнослужащие, принимавшие участие в СВО, получают статус ветеранов боевых действий с дополнительными льготами. Так что служба по контракту в настоящее время — это не только почетная и уважаемая обязанность, а еще и возможность хорошо зарабатывать, расширять свои возможности, найти свое место в обществе. А еще очень хорошая школа жизни!»