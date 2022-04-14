Юрий Терещенко: «Нас так или иначе объявили бы агрессорами»

Руководитель военно-патриотического клуба — о ситуации на Украине

Специальная военная операция на Украине была вынужденной мерой, и Россию все равно бы к ней подтолкнули, а потом объявили агрессором. Такое мнение для ИА «Первое областное» озвучил руководитель военно-патриотического клуба «Пластун» (г. Озерск) Юрий Терещенко.

«Все документы, которые вскрываются в ходе спецоперации, говорят о том, что украинская сторона сама готовила определенные действия в отношении республик и Крыма. Угрозы исходили вполне серьезные: возможность появления химического и ядерного оружия в перспективе. О биолабораториях тоже, наверно, все знают. Все эти годы господствовавшая на Украине идеология была нацелена на уничтожение Российской Федерации, всего, что связано с русской культурой: языка, литературы», — считает собеседник агентства.

Также Юрий Терещенко сказал, что, даже если бы Россия не начала спецоперацию первой, ее все равно объявили бы агрессором.

«Мы просто немножко их опередили, чтобы свести лишние жертвы к минимуму. Если бы мы дождались нападения на Крым или на республики, нас так или иначе объявили бы агрессорами. Южная Осетия это показала: нападала грузинская сторона, крайней все равно объявили Россию», — отметил он.