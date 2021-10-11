Юрий Семенов проверил модернизацию медучреждений в Саткинском районе

Больницы получили современную технику и обновили свой автопарк

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов проверил ход выполнения программы «Модернизация первичного звена» в Саткинском муниципальном районе, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В 2020 году районная больница Сатки уже получила 275 единиц оборудования на общую сумму 163,6 миллиона рублей, в том числе компьютерный томограф, два цифровых рентген-аппарата, цифровые томограф и флюорограф, УЗИ-сканер для исследования сердечно-сосудистой системы.

В 2021 году в медучреждения Бакала, Сатки и поселков Сулея и Межевой поступило 55 единиц оборудования на сумму более 30 миллионов рублей: это аппараты для исследования функции внешнего дыхания, аппараты УЗИ и ИВЛ, электрокардиограф, дефибрилляторы, электрохирургическиие аппараты и многое другое.

Также в городе Бакал в течение последних двух лет проводилась большая работа по укреплению материально-технической базы местных больницы и поликлиники. Так, в кабинете рентгена теперь установлен диагностический комплекс RADspeed. В офтальмологическое отделение приобретен факоэмульсикатор — аппарат, позволяющий с помощью микрохирургического метода удалять катаракту. По программе «Развитие здравоохранения Челябинской области» прошли ремонты на сумму 93,9 миллиона рублей.

Кроме того, в 2021 году в поселке Черная Речка откроют фельдшерско-акушерский пункт, а в 2024 году откроют поликлиники в микрорайонах Западный и поселке Бердяуш.

В 2020—2021 годах обновился и автопарк медицинского транспорта Саткинского района на 4 автомобиля скорой помощи и 9 автомобилей неотложной помощи.