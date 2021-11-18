Юрий Семенов оценил работу челябинской поликлиники №5

В этом году ее передали в ведение региона

В конце марта все больницы Челябинска передали в собственность региону. Министр здравоохранения Юрий Семенов продолжает проверять, как организована работа в попавших под его контроль учреждениях. Недавно он посетил детские больницы областного центра, а сегодня побывал в городской поликлинике №5.



Клиническая поликлиника №5 — медучреждение внушительных масштабов с большим количеством приписного населения — 49 участков. В ковидный период нагрузка возросла. При этом, по словам Юрия Семенова, руководство правильно организовало работу. Здесь создана маршрутизация: есть отделение для пациентов с признаками респираторных инфекций, температурой, подозрением на коронавирус. Таких граждан принимают отдельно, если нужно делают флюорографию, рентгеновские снимки, анализ на ПЦР. С другими пациентами они не контактируют и не подвергают их риску заболевания.



«Работа ведется. Люди приходят на прием, проводится углубленная диспансеризация, работают прививочные кабинеты. Диагностическая база хорошая — есть подходящее оборудование. Я увидел здесь серьезный подход к лечению, серьезный уровень учреждения», — отметил министр здравоохранения.

В консультативном центре поликлиники прием ведут узкие специалисты: эндокринолог, кардиолог, невролог. Здесь есть ряд уникальных кабинетов. Один из таких — кабинет лечения боли, где подбирается противоболевая терапия.

Есть и кабинет по профилактике тромбоэмболических осложнений для наблюдения за пациентами и постоянного контроля их показателей свертываемости крови. Опыт здесь получился удачный и, по словам Юрия Семенова, региональный минздрав попросил губернатора выделить деньги на открытие аналогичных кабинетов по всей Челябинской области.



При посещении третьего филиала поликлиники, где расположена женская консультация, министр отметил хорошую организацию и концентрацию всех процедур в одном месте.



«Это одна из крупнейших женских консультаций в Челябинской области. Здесь наблюдается много беременных, при этом здесь предоставляют цикл медицинских услуг — все есть, все на месте, никуда беременная не отправляется, за исключением дополнительных, специальных методов исследования», — поделился Юрий Семенов.

В завершении визита министр здравоохранения региона отметил свое положительное впечатление о поликлинике. Он также поделился, что планирует оказывать учреждению помощь в развитии.

