Юрий Семенов оценил медоборудование детской поликлиники №6 Челябинска

Также глава областного Минздрава осмотрел недавно отремонтированные филиалы медучреждения

Сегодня, 7 ноября, министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов побывал в нескольких филиалах детской поликлиники № 6, расположенной в Ленинском районе Челябинска. Глава областного Минздрава осмотрел отремонтированные здания и новое оборудование, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ремонтные работы в филиалах ведутся с 2020 года. За это время в здании по улице Машиностроителей, 32А установили новое ограждение, заменили асфальтовое покрытие, обновили входные группы с безопасными пандусами для колясок и отремонтировали холл ожидания. Кроме того, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» был спроектирован и развернут современный рентген-диагностический комплекс, который стал первым в детском здравоохранении Ленинского района. Аппарат способен осуществлять рентгенодиагностику любой сложности и ставить точные диагнозы. Стоимость такого оборудования — 20 миллионов рублей.

Подобные работы были выполнены и в здании филиала, расположенного на улице Машиностроителей, 34.

«Поликлиника преображается благодаря поддержке министерства здравоохранения и областного правительства. В ней все модернизируется, делаются ремонты. У нас появился новый рентген благодаря национальному проекту „Здравоохранение“. Ранее у детей Ленинского района такого аппарата не было. Приходилось ездить в другие районы. Сейчас этот аппарат наша гордость. Конечно и другое оборудование у нас самое современное, УЗИ-техника, аппараты функциональной диагностики. Поликлиника развивается. Есть свой сильный IT-отдел, который создал чат-бот. Для удобства пациентов, чтобы быстрее помочь записаться на прием или решить другие вопросы медицинского обслуживания»,— рассказал главный врач ДГКП № 6 города Челябинска Сергей Казарин.

Кроме того, в поликлинике работает цифровой сервис электронного помощника для пациентов. С любого устройства посетители могут узнать участок прикрепления, участкового врача, вызвать доктора на дом и даже позвонить в колл-центр прямо с сайта поликлиники. На все вопросы отвечает электронный помощник.

«В детской поликлинике № 6 пять филиалов. Впечатления очень хорошие. Сделаны ремонты, установлена комфортная мебель для детей. Сейчас у врачей достаточно интенсивная работа, штат здесь практически укомплектован. Есть хорошее медицинское оборудование для офтальмологии, ЛОР-кабинета, кабинеты детских хирургов оборудованы по всем необходимым стандартам, современный рентген-аппарат для различных исследований, который очень востребован. Все дети Ленинского района могут спокойно здесь проходить диагностику. При необходимости мощность и пропускная способность позволяет принимать пациентов из других районов. Отлично, что учреждение активно развивается и в направлении информационных технологий»,— резюмировал Юрий Семенов.