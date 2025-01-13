Юрий Карликанов и Борис Видгоф стали почетными гражданами Челябинской области

Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер

Губернатор Алексей Текслер подписал два постановление о присвоении звания «Почетный гражданин Челябинской области» в 2025 году. Оба документы опубликованы на портале правовой информации.

За «плодотворную государственную, благотворительную и общественную деятельность, направленную на повышение качества жизни населения региона», высокое звание получили заместитель председателя Заксобрания Челябинской области Юрий Карликанов и президент акционерного общества «Торговый дом Бовид» Борис Видгоф.

Оба постановления подписаны 10 января.