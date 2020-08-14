Юрий Дудь показал «Слова Урала» в новом выпуске своего шоу

Книга посвящена выражениям, популярным в регионе.

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Уральский регион вновь привлёк внимание блогеров и пользователей интернета. На этот раз — благодаря Юрию Дудю и его шоу «вДудь». В ней популярный журналист показал «Слова Урала» — книгу, посвящённую уральскому сленгу.



Словарь появился в новом выпуске шоу, гостем которого стал другой журналист, уроженец Екатеринбурга — Михаил Козырев. Юрий Дудь решил проверить своего гостя на знание сленга, а также уточнить, существует ли он в природе или же является выдумкой.

«Я обожаю Екат. Это важное место в русском крафтовом пиве. Теперь, видимо, буду обожать за другую штуку. Мы были недавно в поездке одной, где встретили чувака из Екатеринбурга, который занимается кино, но ещё издал вот такую книгу — словарь жителя Урала. Я хотел бы тебя проверить, действительно это работающая вещь»,— предложил Юрий Дудь гостю выпуска.

После этого Михаил Козырев попытался «перевести с Уральского» на русский язык несколько терминов, таких как «шланговать» (лениться), «гонять харчу» (бездельничать) или «вывозить коляску» (решить проблему). Последнее, по словам Михаила Козырева, пришло в народ от хип-хоп исполнителей, именно так называлась одна из отечественных реп-композиций. Отметим, что у «Словаря Урала» есть собственный сайт, на котором также можно посмотреть яркие примеры «Уральского языка».

«„Айдá“ — предложение совершить прогулку или поход, прогуляться. Происходит из языков тюркской группы. Применение: „Айда в магаз“ — Пройдемся до продуктового магазина, у нас к „Совиньон-блан“ сыр закончился. „Бáсик“ — бассейн. Применение: Пойдём в басик. — Как насчет брасса этим прекрасным январским вечером? „В мя́со“ — быть в состоянии сильного алкогольного опьянения. Применение: Я в мясо. — Кажется, я нетрезва, поэтому прошу вас держать меня в руках. Так хочется внимания и любви — возможно, пойду танцевать и обниматься с незнакомцами!»— приводят примеры уральского сленга авторы.

Меньше чем за сутки книга «Слова Урала» обрела большую популярность. Об этом говорят сами авторы проекта. Они заявили, что сейчас на них свалилось большое количество заказов.

«Друзья, просим отнестись с пониманием, на нас свалилось много заказов в одну ночь, мы всё разбираем и завтра-послезавтра начнём отправки словарей», — написали авторы проекта на своей странице в Instagram.

Отметим, что Юрий Дудь, как и некоторые его гости, неоднократно выделяли Урал и его южную часть как одно из примечательных мест на карте России. Сам журналист и блогер ещё в 2018 году посетил Челябинск, заявив, что всегда мечтал побывать здесь. Совсем недавно обязательным местом для посещения Южный Урал назвал другой журналист — Андрей Лошак. Он сравнил атмосферу края с сериалом «Твин Пикс».