Юрий Десятков: южноуральцы вынуждены отложить планируемые стройки из‑за роста цен

По мнению эксперта, в Челябинской области подорожал квадратный метр жилья

Председатель Союза строителей Челябинской области Юрий Десятков прокомментировал вопрос цен на строительные материалы, который сегодня, 30 июня, прозвучал на прямой линии с Владимиром Путиным. Произошел значительный рост, и это негативно сказывается на строительной отрасли, считает Юрий Десятков.

«Если в начале года минимальная цена квадратного метра приобретаемого жилья государством под социальные проекты на рынке Челябинской области составляла 39 тысяч за квадратный метр, то на сегодняшний день придется заплатить в среднем 52 тысячи рублей за квадратный метр», — комментирует эксперт.

Он отмечает, что есть вероятность неисполнения строительными компаниями тех контрактов, которые были заключены до повышения цен. Причиной этому могут стать устарелые сметы, которые в проектах содержали другие суммы.

«Повышение цен сильно влияет и на индивидуальное жилищное строительство: граждане, которые планировали в этом году стройку, вынуждены ее отложить, ведь по некоторым позициям цены выросли в несколько раз», — считает Юрий Десятков.

Он высказал уверенность, что личное внимание главы государства к этому вопросу и меры, которые сейчас власти предпринимают, позволят стабилизировать ситуацию с ценами на стройматериалы.

Владимир Путин объясняет рост цен на строительные материалы инфляцией.

«Рассчитываю на то, что инфляция вернется к целевым показателям в 4%. Не в этом году — в этом году надеемся на возвращение к 5%. Сейчас предпринимаются необходимые шаги к сдерживанию цен, в том числе на строительные материалы», — прокомментировал президент.

Между тем Челябинская область получит инфраструктурный кредит на строительство жилья, а депутаты Законодательного собрания рассмотрели проект о комплексном развитии территорий, который по инициативе Алексея Текслера упростит строительство жилья.