Юрий Десятков: планы по сдаче жилья на Южном Урале сорваны не будут

Руководитель Союза строительных компаний Урала и Сибири — о перспективах жилищного строительства в условиях санкций с Запада

Санкции Запада поставили в тяжелое положение многие отрасли экономики. Наблюдая за ситуацией, многие фейковые эксперты начали предрекать в Челябинской области скорый спад, в том числе — снижение темпов возведения нового жилья. Координатор «Национального объединения строителей» в УрФО, гендиректор Союза строительных компаний Урала и Сибири Юрий Десятков уверен: как раз жилищное строительство оказалось в лучшем положении, чем многие другие секторы рынка. Но и здесь необходимо тесное взаимодействие бизнеса и власти.



«Строителей санкции практически не коснулись. Естественно, в 2022 году просадка была в секторе элитного жилья, где применяются импортные системы вентиляции и охлаждения, — там пришлось переработать некоторые проекты. А стандартное жилье проектируется из отечественных материалов, несущие конструкции в Челябинской области — вообще традиционно местные. Ведь мы сами снабжаем всех бетонами, щебнем, панелями.

Планы по сдаче жилья не будут нарушены: все начатое будет сдано в срок. Ведь на каждый строящийся дом открыто кредитное финансирование. Сорвать сроки или заморозить работы для застройщика выйдет даже дороже, чем просто сделать свое дело.

Жители опасаются за срыв программы по расселению ветхого-аварийного жилья. Но в Челябинской области эта программа по расселению из домов, признанных таковыми до 2017 года, уже выполнена, на год раньше, в 2022-м, а не 2023-м. Теперь все зависит от сроков поступления федерального финансирования: продолжим ли мы работать опережающими темпами.

Что касается ветхого жилья… В истории нашей страны был период, когда строили очень много. Но «хрущевки» были рассчитаны на 50 лет эксплуатации, панельные многоэтажки — на 80 лет. Их сроки выходят, поэтому количество ветхого жилья в регионе не уменьшается.

Что делать? Вернуть строителей в город! Для этого существуют программы комплексного развития территорий, их надо внедрять, и именно на застроенных территориях. Это даст возможность частно-государственному партнерству совместными усилиями решить проблему расселения из старых домов. Просто построить жилье никому не интересно, надо создать комфортную среду с соцобъектами, зонами отдыха, торговыми площадками. Такая задача стоит, но решается пока сложно. Дело в том, что большинство территорий, выделенных под комплексное развитие, — на землях промзон или правообладателей, как те же гаражные кооперативы в Челябинске. А частная собственность у нас неприкосновенна!

По своей инициативе ряд застройщиков в Челябинске уже работают над решением проблемы ветхого жилья. В Ленинском, в Металлургическом районах частные компании расселяют жителей, сносят в год по одному-два старых дома, строят — вдвое больше. Но только силами застройщика этот вопрос не закрыть. Здесь необходимо реально действующее государственно-частное партнерство, применение многочисленных региональных и федеральных программ развития городов. Радует, что губернатор Алексей Текслер готов помогать в этом строительной сфере».