Юрий Болдырев: южноуральские стройотрядовцы поедут в Донбасс возводить новое жилье

Руководитель Челябинского реготделения «Российских студенческих отрядов» рассказал о планах по работе в интересах СВО

Активисты студенческих отрядов из Челябинской области в течение 2022 года сделали несколько командировок в ДНР и ЛНР. Южноуральская молодежь, например, принимала участие в восстановлении знаменитого мемориала Саур-Могила. На 2023 год у студентов не менее обширные планы: от изготовления блиндажных свечей для военных нужд до строительства жилья в освобожденных городах Донбасса. Подробности Первому областному информагентству рассказал руководитель штаба ЧРО МООО «Российские студенческие отряды» Юрий Болдырев.



«Сегодня, по нашим данным, есть потребность в рабочих руках в строительной сфере ЛНР и ДНР. Но сразу оговорюсь: молодежь руководство этих регионов согласно направлять только в спокойные территории. Так что, например, в подшефных Челябинской области Волновахе и Ясиноватой стройотряды работать этим летом не будут. Конкретные населенные пункты пока не назывались, но знаю, например, что обсуждался Мариуполь, там обстановка спокойная.

Работаем и здесь. Не далее как в начале марта вместе с патриотическим клубом Челябинской епархии Русской православной церкви „Наследник“ собрались вместе и делали блиндажные свечи из накопленного картона и банок. За один день собрали 427 штук, это абсолютный рекорд! По моим данным, сейчас эти свечи уже отправлены на передовую вместе с очередным грузом гуманитарной помощи.

В новых российских регионах сейчас формируются свои отделения нашей организации. Их потенциальные руководители приезжали в Челябинскую область для обмена опытом. Изучали, как у нас организуется акция „Уральский десант“, как реализуются трудовые проекты. Знаю, что уже в апреле в ДНР и ЛНР стартует своя добровольческая акция „Мирный десант“. В основном в ней планируют задействовать местных студентов, но многие планируют приехать и из России.

И наоборот: челябинское отделение РСО активно пополняется студентами, приехавшими к нам из Украины и с освобожденных территорий. У многих на момент вступления в стройотряды даже паспорта и документы об образовании были еще украинского образца. Но мы этому значения не придаем. Кстати, хочу отметить: многие из таких мигрантов планируют перевод в донбасские учебные заведения, когда там окончательно нормализуется обстановка, или хотят вернуться на малую родину, доучившись здесь. На мой взгляд, это хороший знак: значит, ребята, видевшие ужасы войны своими глазами, верят, что все кончится хорошо, что мы скоро победим!»