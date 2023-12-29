Юрий Болдырев призвал челябинцев выйти на расчистку города

Студотрядовцы уже несколько дней работают на улицах с лопатами в руках

Не отсиживаться по домам, а помочь дворникам и дорожным службам в расчистке города в эти дни призывает руководитель штаба Челябинского регионального отделения Российских студенческих отрядов Юрий Болдырев. Свое видеообращение к землякам общественный деятель выложил в социальные сети.

«Дорогие друзья, студенческие отряды уже несколько дней помогают расчищать дорожки, пешеходные переходы и остановочные комплексы. Можно, конечно, сидеть бухтеть, как все завалило, а можно взять в руки лопату и помочь городским службам, которые работают в круглосуточном режиме на износ. Я считаю, что каждый гражданин города может своим личным примером доказать, что труд — крут. Присоединяйтесь, друзья», — обратился к челябинцам Юрий Болдырев.

Напомним, на этой неделе на Челябинск обрушились обильные снегопады. Городские службы не справляются с расчисткой дорог — затруднено движение транспорта, а школы города даже отправили на дистант.