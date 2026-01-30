Юрий Болдырев обсудил с «Героями Южного Урала» вопросы молодежной политики

Лекция прошла в формате открытого разговора

Министр молодежи Челябинской области Юрий Болдырев пообщался с участниками региональной программы «Герои Южного Урала» о вопросах молодежной политики. Встреча состоялась в рамках третьего модуля проекта, который проходит в Магнитогорске.

Как сообщает пресс-служба министерства молодежи, мероприятие прошло в формате открытой лекции, где ветераны СВО активно задавали вопросы и знакомились с направлениями работы в этой сфере.

«Рад, что мы можем обсуждать такие важные аспекты регионального и муниципального управления, которые имеют огромное значение для нашего будущего. Ваша энергия, идеи и стремление к изменениям — это то, что необходимо нашему региону, региону абсолютных возможностей для молодежи. Я призываю вас активно участвовать в стажировках, не бояться пробовать себя в новых ролях и быть открытыми к новым вызовам. Регион — это пространство возможностей для самореализации, и только от вас зависит, какие инструменты вы возьмете», — подчеркнул министр молодежи Челябинской области Юрий Болдырев.

Программа «Герои Южного Урала» создана по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Ее цель — адаптация ветеранов СВО к мирной жизни, а также подготовка их к руководящим должностям в органах власти, компаниях и предприятиях региона.