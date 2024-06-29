Юристы, психологи и волонтеры Комитета семей воинов Отечества делятся опытом в Челябинске

Здесь проходит окружной форум КСВО

В Челябинске сегодня проходит окружной форум Комитета семей воинов Отечества (КСВО), который собрал сотрудников, волонтеров, юристов, психологов подразделений Комитета со всего Урала. Они обмениваются лучшими практиками поддержки военнослужащих и их семей, делятся опытом решения сложных кейсов и намечают планы на будущее.

Встречала участников форума выставка фотопортретов «Жены героев».

В открытии приняли участие вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов, а также общественный деятель, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер, которые выразили уверенность в том, что работа форума позволит выработать еще более совершенные меры поддержки для бойцов СВО и их семей.

«Цель нашего форума — понять, что еще мы можем сделать для тех, кто „за ленточкой“ и тех, кто ждет их дома; понять, как можем улучшить наше взаимодействие, сделать помощь более адресной», — сказала, в частности, Ирина Текслер.

Она также добавила, что помимо конкретной физической помощи, очень важна моральная, духовная.

«Фонд 2020 и Комитет проводят много совместных акций, мероприятий. Так, мы проводили в прошлом году „Пикник для СВОих“ — получилось очень духоподъемное мероприятие. Коллеги из территорий могут взять на вооружение», — добавила она.

Южноуральцы также готовы смотреть и учиться у коллег из Свердловской, Курганской, Тюменской областей, Югры, которые привезли в Челябинск свои ноу-хау.

«В этом зале так много людей абсолютно разных, но объединенных одним делом, одной миссией — помогать тем, кто на фронте. Развиваться вместе, сообща — это залог успеха. Сегодняшний форум дает нам возможность узнать что-то новое и внедрить лучшие практики у себя, в своей территории. И все муниципалитеты должны обязательно подключаться к этой работе», — сказал Вадим Евдокимов.

В программе форума — три больших блока: юридический, психологический и духовный. В каждом — выступают федеральные спикеры. Так, тему психологической поддержки участников СВО и членов их семей раскрывают руководитель центра кризисной психологии, эксперт КСВО Михаил Хасьминский и психологи Российского государственного гуманитарного университета.

Следующий блок — юридическая мобильная приемная и выступление руководителя направления правовой помощи КСВО, адвоката и зампреда Комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Общественной палаты РФ Александра Терновцова. Он расскажет о юридических аспектах выплат, которые положены ветеранам боевых действий.

Гвоздь программы — духовный наставник КСВО, отец Киприан, Герой Советского Союза, который поговорил с участниками форума о том, как сохранить семью в сложных жизненных обстоятельствах и найти силы поддержать ближнего.

Добавим параллельно в течение дня работают мобильные приемные, где федеральные эксперты ведут консультации по индивидуальным вопросам участников СВО и членов их семей.

По словам организаторов форума, предварительно на эти консультации записались около 150 человек.