Юрист рассказала о праве родителей ходить в отпуск летом

В Челябинской области семьи с детьми имеют льготы при выборе периода отдыха

Многие люди, у которых есть дети, стараются ходить в отпуск летом, в период школьных каникул. Но зачастую работодатели просто не могут отпустить всех родителей отдыхать в июне, июле и августе. Может ли сотрудник требовать отпуск летом, рассказала юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова.

«Законодательство обязывает ежегодно составлять графики отпусков, которые должны соблюдаться и работниками, и работодателями. При этом есть категории работников, имеющих право на летний отдых в первую очередь, — например, работники с детьми»,

— говорит Ольга Меньшикова.

Первоочередное право на оплачиваемый отпуск в удобное для них время имеют:— усыновители детей до 3 месяцев (ст. 122 ТК РФ);

— женщины до или после отпуска по беременности и родам (ст. 122, 260 ТК РФ);

— мужья женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам (ст. 123 ТК РФ);

— супруги лица, находящегося на военной службе (ФЗ-76, ст. 11-11);

— родители, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, пока младшему не исполнилось 14 лет (262.2 ТК РФ);

— один из родителей (опекун, попечитель, приемный родитель), воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет (ст. 262.1 ТК РФ).

Также согласно ст. 128 ТК РФ пойти в отпуск без сохранения заработной платы в любое удобное время имеют право:

— члены семьи военнослужащего;

— родители несовершеннолетних — в отдельных случаях.

Также стоит внимательно прочитать коллективный договор, который действует на вашем предприятии. В документе могут быть указаны дополнительные категории работников, имеющих право на отпуск в удобное для них время.