Юрист: «13-й зарплаты НЕ существует!»

Это просто ласкающее слух народное название годовой премии

Одним из признаков приближающегося Нового года и гарантом «новогоднего настроения» для многих является выплата так называемой 13-й зарплаты. О том, кому она положена в 2025 году, рассказала старший юрист сервиса hh.ru Светлана Шабронова.

Прежде всего, она напомнила о правовом статусе «13-й зарплаты»: в Трудовом кодексе РФ такого понятия, вообще-то, нет.

«Фактически это годовая премия — стимулирующая выплата, а не гарантированная часть заработной платы. Она полагается не всем, а только тем работникам, для которых ее выплата прямо предусмотрена законом или внутренними документами компании при соблюдении установленных условий», — поясняет эксперт.

Премия может быть предусмотрена для сотрудников, чей коллективный договор, положение о премировании или трудовой договор содержат четкие условия ее начисления. Отдельные категории государственных и муниципальных служащих могут иметь право на годовую премию согласно специальным нормативным актам, таким как постановления правительства или указы президента.

Для некоторых работников бюджетной сферы — образования, здравоохранения, культуры — выплата может устанавливаться через отраслевые соглашения или региональные нормативные акты. Также премия часто полагается сотрудникам, достигшим определенных показателей, если в локальных документах компании прописаны конкретные критерии, например, выполнение плана или отсутствие дисциплинарных взысканий.

Расчет годовой премии зависит от правил, установленных работодателем. Она может быть выплачена в виде фиксированной суммы, одного или нескольких окладов, процента от годового дохода сотрудника, а также определяться на основе ключевых показателей эффективности (KPI) или стажа работы.