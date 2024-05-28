Юный кулинар из Челябинской области прошел в шоу «Кондитер. Дети»

Новый сезон стартует 28 мая

Одиннадцатилетний Артем Мешков из Миасса принял участие в третьем сезоне шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!». Посмотреть, удастся ли достойно представить свой десерт Артему и сможет ли он пройти в финал шоу, можно уже сегодня в 19:00.



Уже известно, что для жюри школьник приготовил морковный торт с начинкой из маскарпоне и апельсинового курда.

Напомним, в шоу юные таланты создают сладкие шедевры и презентуют свои работы перед самым именитым кондитером страны Ренатом Агзамовым. Лучший из конкурсантов пройдет в суперфинал, чтобы сразиться за денежный приз и звание лучшего юного кондитера страны.

Возрастное ограничение: 6+