Юным южноуральцам об экологии расскажут дети

Сегодня состоится премьера передачи «Эко Азбука»

Сегодня, 4 декабря, на телеканале URAL 1 состоится показ первого выпуска телевизионной программы «Эко Азбука», в которой дети будут рассказывать об экологии простым языком. Передача адресована юным южноуральцам в возрасте от 4 до 12 лет, а также их родителям, сообщили 3 декабря в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

В выпусках программы дети расскажут о том, как каждый из нас может помочь планете стать чище, сохранить природные ресурсы, что такое мусор и почему его нужно разделять и перерабатывать, и о многом другом.

Главная особенность программы — территориальная принадлежность. То есть ведущие и дети обсуждают все темы с учетом экологический обстановки в Челябинске и Челябинской области.

«Мы, взрослые, чаще всего пытаемся разговаривать с детьми на серьезные темы экологии своим взрослым, серьезным языком. Но наш взгляд и форма его выражения на ту или иную тему не всегда понятны и интересны нашим юным слушателям. Задумывая и создавая эту передачу, мы искали такую форму взаимодействия с детьми, чтобы она была им интересна и понятна. Так родилась идея создания передачи, в которой об экологии, серьезных темах будут рассуждать сами дети»,— прокомментировал министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Кроме того, юных зрителей ждут интересные конкурсы и викторины.

Программа «Эко Азбука» будет выходить на канале раз в месяц в субботу в 11:30 и 19:00, однако те, кто пропустил выпуск, смогут увидеть его в социальных сетях и на сайтах телеканала и Минэкологии Челябинской области. Кроме того, на канале URAL 1 будут транслировать повторы.

Инициаторами создания передачи стали Минэкологии Челябинской области, телеканал URAL 1 и компания «Инновации детям».