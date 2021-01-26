Юным челябинцам предлагают создать туристические маршруты по Южному Уралу

Цель акции — повысить интерес детей и подростков к изучению туристических маршрутов Челябинска и Челябинской области

Юным жителям Челябинска предлагают разработать туристический маршрут и создать карту в рамках творческой акции «Карта юного путешественника». В пресс-службе администрации города рассказали, когда проходит акция и что необходимо сделать участникам.

Дети и подростки от 5 до 17 лет, желающие принять участие в акции, должны в пределах родного города, другого муниципалитета Челябинской области или региона в целом разработать туристический маршрут на определенную тему и включить туда не менее шести объектов, которые, по мнению автора, будут интересны для посещения юным путешественникам, оказавшимся в Челябинской области впервые. А затем перенести все это на карту, которая может быть как нарисована от руки или в программе на компьютере, так и выполнена при помощи аппликации. При создании карты детям могут помогать родители или педагоги.

«Карта должна быть не менее формата А-4 и состоять из: названия, отображающего ключевую тематику разработанного туристического маршрута; изображения туристической карты/плана (приветствуется креативное изображение карты); обозначения ключевых объектов (подпись или нумерация выбранных для путешествия мест на карте/плане); иллюстраций выбранных для посещения объектов (не обязательно); краткого описания туристического маршрута (название и несколько предложений, характеризующих каждый из выбранных объектов); других составляющих, которые должны быть отображены в работе, по мнению участника»,— уточнили в мэрии Челябинска.

Заявки и карты высылаются на почту zayavka-2014@mail.ru с пометкой «Карта юного путешественника» с 25 января по 18 февраля 2021 года. В письме необходимо указать: Ф.И.О. участника, место учебы, возраст, в теме письма — «Акция „Карта юного путешественника“». Затем члены жюри выберут 10 лучших работ, разместят их на официальном сайте Управления культуры Администрации города Челябинска, а победителям отправят по электронной почте дипломы и грамоты.

Подробнее об акции можно узнать по ссылке.