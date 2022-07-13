В Челябинской области более 200 юных знатоков традиций и национальной культуры стали участниками детского фестиваля «Уральские прикрасы» в палаточном лагере на озере Тургояк. Смена продлится до 15 июля, сообщили сегодня в пресс-службе регионального правительства.
«Для школьников и педагогов проходят обучающие занятия и мастер-классы по традиционным ремеслам, игре на музыкальных инструментах, а также встречи со специалистами в области народной культуры. Программа фестиваля включает и конкурсный блок для детских творческих коллективов», — рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.
Так, школьники соревнуются в номинациях: «фольклор», «декоративно-прикладное творчество», «народный костюм», «исследователи народной культуры», «народное сценическое творчество» и «успешные образовательные практики».
Победители могут быть рекомендованы для участия во всероссийском фольклорном открытом фестивале «Псковские жемчужины».
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня Национальный интерес