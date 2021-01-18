На Южном Урале стартует конкурс детских талантов «Новогодний переполох»

Региональный фестиваль талантов впервые принимает заявки от коллективов из других регионов

В Челябинской области стартует детский конкурс «Новогодний переполох». До 25 января организаторы ждут заявки от творческих коллективов и от участников в возрасте 4—17 лет, сообщает пресс-служба Министерства образования Челябинской области.

Дети могут попробовать свои силы в нескольких номинациях по таким направлениям творчества, как игровое, декоративно-прикладное и театральное.

«Конкурс проводится с 2007 года и уже имеет свои традиции. В этом году он впервые получил статус открытого регионального и ждет коллективы из других регионов России», — рассказала директор ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» Ольга Растегняева.

Подробнее о подаче заявок на «Новогодний переполох» и требованиях к работам можно прочитать по ссылке.