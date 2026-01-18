Юных южноуральцев предостерегли от участия в незаконных митингах

Злоумышленники вовлекают детей и подростков в совершение преступлений в соцсетях

Юных жителей Челябинской области предостерегли от участия в незаконных митингах и протестах. В социальных сетях и мессенджерах активизировались злоумышленники, которые предлагают подросткам за деньги выполнять «простые задания», за которые обычно следует административная и даже уголовная ответственность, напомнили в пресс-службе регионального правительства.

«Злоумышленники маскируют свои намерения под „испытания“ или „миссии“, а также манипулируют доверием и любопытством»,— отметили в правительстве.

Чтобы защитить ребят от негативного воздействия, федеральные госорганы России принимают комплексные меры правового и организационного характера, направленные на предупреждение противоправных деяний.

Ребят и их родителей просят соблюдать бдительность и не общаться в соцсетях с незнакомцами.