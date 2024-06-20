Юных блогеров из Челябинской области приглашают в лагерь на Японском море

Тематическая смена пройдет во Всероссийском детском центре «Океан»

Российское общество «Знание» начинает прием заявок от юных блогеров на тематическую смену «Знание. Авторы», которая состоится с 20 октября по 9 ноября во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Проект создан для ребят, которые активно ведут соцсети и делятся с подписчиками образовательным контентом. Поехать на смену смогут 100 юных блогеров со всей страны от 14 до 17 лет. Перед этим авторам необходимо пройти два этапа отбора. Первый стартовал сегодня и продлится до 30 июня включительно.

«Молодым людям сегодня важно говорить и доносить до большой аудитории свои мысли и чувства. На тематической смене у ребят будет возможность встретить единомышленников и научиться новому. Наставники помогут юным авторам раскрыть свой талант и определить траекторию развития», — отметила заместитель генерального директора Российского общества «Знание» по развитию Ирина Карих.

На первом этапе участникам нужно заполнить анкету и выполнить два творческих задания: прислать видео, где они делятся своими знаниями, а также рассказать о людях, которыми они гордятся. Второе задание участники могут сделать в любом формате. До 7 июля станет известно, кто из юных авторов справился с заданием. На втором этапе комиссия будет оценивать видеовизитки.

Южноуральцы не первый раз принимают участие в таких проектах. В прошлом году «Знание» получило больше 200 заявок из Челябинской области.

Текст: Карина Шакирова