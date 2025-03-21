Юные журналисты Челябинской области поборются за премию «Медиасреда»

Проект направлен на поддержку талантливых молодых корреспондентов

В Челябинской области объявлена I Региональная молодежная премия в сфере медиа «Медиасреда». Инициативу ее создания поддержал губернатор Алексей Текслер. Этот проект направлен на поддержку талантливых молодых корреспондентов и развитие детского и молодежного медиапространства региона. Об этом сообщает официальный сайт правительства региона.

К участию приглашаются юные журналисты — члены студий, редакций детских и молодежных медиа, пресс-центров, медиацентров, учащиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования и колледжей Челябинской области в возрасте от 14 до 20 лет. Работы принимаются от тех, кто выпускает газетные издания, телепрограммы, подкасты, онлайн-публикации, блоги и другие формы медиаконтента на территории региона.

Участники смогут представить свои работы в одной из двенадцати номинаций. Конкурсная комиссия определит лучших авторов публикаций к 80‑летию Великой Победы, лучших репортеров и фотокорреспондентов, а также разработчиков подкастов. В рамках Премии определят лучший медиацентр, группу в соцсетях, а также лучшего руководителя детского медиацентра/телестудии/печатного издания.

В состав конкурсной комиссии войдут известные журналисты региона, представители партнерских организаций и инициаторов конкурса. Итоги подведут в мае 2025 года. Победители получат дипломы, памятные статуэтки и ценные подарки.

Прием заявок на участие в премии пройдет с 1 по 15 апреля 2025 года. Подробную информацию о правилах проведения конкурса можно найти на официальном сайте министерства молодежи Челябинской области в разделе «Премии».

Организаторами выступают министерство молодежи Челябинской области и АНО «Молодежь Южного Урала». При поддержке правительства Челябинской области, министерства образования и науки региона, регионального отделения Союза журналистов России, а также Челябинского регионального отделения «Лига юных журналистов».