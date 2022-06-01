Юные жители Челябинской области могут выиграть экскурсию по киностудии «Союзмультфильм»

Итоги флешмоба подведут 14 июня

Дети Челябинской области могут принять участие во флешмобе «Ты — мультгерой» и выиграть экскурсию по легендарной киностудии «Союзмультфильм», расположенной в Москве, сообщили в пресс-службе Центра управления регионом по Челябинской области.

Для того чтобы стать участниками флешмоба, ребятам необходимо сделать фото или записать видео в образе любимого героя из мультфильмов киностудии «Союзмультфильм», выложить работу на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештэгом #я_в_Союзмультфильме и отметить в посте официальное сообщество «Союзмультфильма». При этом участвовать могут дети всех возрастов, начиная с детского сада, а количество постов не ограничено.

14 июня организаторы подведут итоги и опубликуют имя победителя, который отправится на экскурсию по киностудии «Союзмультфильм» и увидит, как создаются мультфильмы. Все расходы по организации поездки киностудия берет на себя.

«Флешмоб „Союзмультфильма“ — уникальная возможность вернуться в детство. Время идет, а советские мультики современные дети смотрят до сих пор. Кто-то переживает из-за того, что Карлсон улетел, кто-то учится навыкам предпринимательства у Матроскина. Уверен, что всем творческим ребятам понравится идея флешмоба и они повторят образ любимого мультгероя»,— сказал учитель русского языка и литературы школы № 1 Миасса Данила Тикунов.

Поощрение ждет и преподавателей, чей класс примет участие во флешмобе и окажется самым активным. Они получат один из трех наборов, в который входят игра «Имаджинариум» с героями мультфильмов и фирменная толстовка.

Флешмоб приурочен к предстоящему дню рождения киностудии и Международному дню защиты детей.