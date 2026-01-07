Юные волонтеры из Челябинской области в каникулы очищают поселки от снега

Активисты освободили от сугробов дома пенсионеров и памятники

Школьники Челябинской области решили в новогодние праздники не сидеть без дела. Учащиеся Дубровской и Бродокалмакской школ Красноармейского округа активно включились в традиционную добровольческую акцию «Снежный десант» и принялись очищать свои поселки, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Так, активисты «Движения Первых» и сообщества «Родные — Любимые» из поселка Дубровка организовали выезд на местную конюшню «Ипподром Элита». Вооружившись лопатами, ребята вместе с педагогами и родителями расчистили от снежных заносов территорию вокруг конюшни. Работа была необходимой: накопившиеся сугробы мешали безопасному передвижению лошадей, повышали риск травм и ухудшали условия их содержания. Теперь у животных есть безопасный выгул, а у сотрудников конюшни — более комфортные условия для работы.

Также волонтерские отряды взяли под свой контроль памятники героям Великой Отечественной войны в поселке Дубровка. Еще ребята помогают одиноким пожилым жителям села Бродокалмак, очищая от снега дворы и подходы к домам.

Акция «Снежный десант» давно стала доброй традицией для Красноармейского округа. Ее участники доказывают, что молодое поколение может проводить каникулы не только с удовольствием, но и с большой общественной пользой.