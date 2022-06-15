Юные роботехники принесли в копилку Челябинской области 17 медалей соревнований «Инженерные кадры России». По итогам выступления в финале состязаний на ВДНХ в Москве ребята завоевали две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали, а также еще восемь наград в спецноминациях. Об этом сегодня, 15 июня, сообщили в пресс-службе регионального центра технического творчества.
«Соревнования „ИКаР“ — это не просто состязания роботов, а уникальный опыт взаимодействия детей и индустриальных партнеров. В этом году, например, проекты ребят оценивали представители министерства обороны РФ, Союза машиностроителей России, ООО „ICL Техно“», — рассказал руководитель регионального центра технического творчества Владислав Халамов.
Финал состязаний объединил в Москве около 350 робототехников от пяти до 17 лет из 29 регионов. Участники размышляли на тему модернизации индустриальных предприятий, демонстрируя недетский взгляд на будущее промышленного сектора экономики.
Ребята из Челябинской области представили серьезные и практически полностью реализованные проекты. Среди них — робот Женя, который отвечает на вопросы детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, долголет, способный находиться в полете без подзарядки до восьми часов, компактный тренажер для реабилитации пальцев кисти рук, восстанавливающий их работоспособность после инсульта.
«За четыре дня соревнований взрослые поняли, что конструктор придуман не только для игр — из его деталей дети собирают прототипы вполне реальных вещей», — добавил Владислав Халамов.
На следующий год каждая команда получит от предприятий реальное задание и куратора.
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