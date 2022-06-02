Юные робототехники Челябинской области представят семь разработок на ВДНХ

Ребята вышли в финал соревнований «Инженерные кадры России»

37 юных робототехников вместе с наставниками представят Челябинскую область в финале всероссийских соревнований «Инженерные кадры России». Команда региона везет в Москву семь разработок, чтобы с 7 по 10 июня побороться за возможность апробировать и внедрить свои идеи в реальное производство. Об этом сегодня, 2 июня, сообщили в региональном центре технического творчества.



Центральный зал «Робостанции» на ВДНХ примет около 500 юных инженеров и конструкторов со всей России. Команда Челябинской области представит в столице кухонный комбайн, механизм автоматической маркировки горячих поковок для верхнеуфалейского завода, автоматизированный участок дефектоскопии и отгрузки продукции трубопрокатного цеха ЧТПЗ, сити-ферму, прототип автоматической линии производства печатных узлов для радиозавода «Полет» и даже систему пожарных роботизированных комплексов быстрого реагирования «Снежинка».

«Чтобы погрузиться в тему будущего проекта, мы посетили пожарную часть Снежинска. Наш проект позволяет обнаруживать и тушить пожары на их начальной стадии, а значит, снижает ущерб от лесных пожаров», — рассказала педагог дополнительного образования детского сада № 30 Оксана Кашицева.

Еще пять челябинских команд примут участие в масштабной выставке роботов. Ребята представят экспертному жюри беспилотный летательный аппарат «Долголет», который может находиться в воздухе восемь часов, автоматизированную систему патрулирования местности и доставки грузов, устройство для реабилитации пальцев кисти, сигнализацию Silert и «Робота Женю», помогающего решать проблемы детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Соревнования „Инженерные кадры России“ проводятся в нашей стране на протяжении семи лет. За это время тысячи детей познакомились с историей предприятий своих регионов, научились анализировать сложные технологические процессы и разработали уникальные проекты по их автоматизации. Многие детские разработки используются ведущими российскими предприятиями», — отметил руководитель регионального центра технического творчества Владислав Халамов.

Соревнования «Инженерные кадры России» проводятся для популяризации научно-технического творчества и повышения престижа инженерных профессий.