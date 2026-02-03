Юные главы Челябинской области представили инициативы по развитию территорий

Участники встречи обсудили конкретные проекты по улучшению городской и сельской среды, развитию инфраструктуры и цифровизации

В зале заседаний Челябинской городской думы состоялась встреча председателя гордумы, заместителя секретаря реготделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности Сергея Буякова с юными главами муниципалитетов Южного Урала. Мероприятие стало площадкой для открытого диалога между молодыми активистами, представителями власти и экспертами.





Так, юная активистка из Южноуральска София Сташкевич презентовала экологическую инициативу по борьбе с несанкционированными свалками с применением цифровых технологий. Первый замминистра экологии региона Сергей Лавров отметил широкий общественный резонанс подобных проектов и их потенциал для тиражирования в области.





Проекты по развитию Челябинска от молодых глав районов города вызвали живой интерес. Вице-мэр Дмитрий Агеев сообщил, что часть предложений уже находит отражение в реальной работе администрации, а для детальной проработки остальных в ближайшее время состоятся отдельные встречи.





«Юные главы сегодня — это голос молодежи своих территорий. Они точно знают, что волнует их поколение, и представляют эти интересы на региональном уровне», — подчеркнула председатель регионального отделения «Движения Первых» Светлана Буравова.

Итогом дискуссии станет пакет конкретных рекомендаций. Эти предложения получат экспертизу и могут быть включены в народную программу «Единой России».





«Встреча задумана как площадка для живого диалога и обмена практическими решениями. Инициативы не останутся просто на бумаге — это реальный шанс для молодежи включиться в системную работу по развитию региона. Их активная позиция и свежий взгляд — ключевой ресурс для наших городов и районов», — заявил по итогам встречи Сергей Буяков.