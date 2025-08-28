Юные челябинцы узнают об атомной промышленности на марафоне «Знание.Первые»

Просветительские мероприятия стартуют уже 26 сентября

Челябинск примет всероссийский марафон «Знание.Первые», участники которого познакомятся с атомной промышленностью, узнают об открытиях и инновациях, которые обеспечивают технологический суверенитет страны, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Марафон пройдет с 26 по 28 сентября, за это время юным южноуральцам в формате живого общения расскажут о значении мирного атома для энергетики, логистики, медицины, градостроительства, космонавтики и других сфер. Особое внимание будет уделено карьерным перспективам в атомной отрасли.

«Мы посвятим марафон 80-летию атомной промышленности России. Эта отрасль дает немало поводов для гордости, она является драйвером развития страны. Уверен, что лекции не оставят никого равнодушным. Они станут источником вдохновения для всех, кто к нам присоединится в эти дни», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

«Знание.Первые» также станет частью международного форума World Atomic Week. А по программе профориентационного курса «Россия — мои горизонты» в 89 регионах страны пройдут занятия, посвященные 80‑летию атомной отрасли, и тематическая викторина «Знание.Игра».