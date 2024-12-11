Юному птицеводу из Кыштыма помогут сделать заявку на грант

Об этом сообщила глава Кыштымского округа Людмила Шеболаева в своем телеграм‑канале

Просьба подростка прозвучала на прямой линии губернатора 11 декабря. Глеб Шудриков спросил, как помогает область молодежи. Например, Глеб в свои 16 лет разводит кур и перепелов. Его бизнес недавно постигла беда — случился пожар.

«Когда произошло несчастье, я пригласила Глеба поговорить. Мы обсудили, что нет ничего невозможного, главное — не поддаваться отчаянию. Конечно же, мы не остались в стороне: оказали материальную помощь на покупку кур-несушек. Теперь будем помогать ему подготовить заявку на грантовый конкурс. Кыштымцы тоже активно поддержали Глеба, что очень важно. Сейчас он полон оптимизма и решительно настроен восстановить свое хозяйство», — отметила Людмила Шеболаева.