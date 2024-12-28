Юному конструктору из Миасса подарили копию троллейбуса

Челябинский завод решил сделать такой подарок увлеченному школьнику

Восьмиклассник Елисей Будков учится в миасском Образовательном центре. В свободное время мальчик занимается модельным конструированием. Он создает модели общественного транспорта разных времен. Ранее Елисей передал маленький троллейбус из картона челябинскому заводу «Синара».

«Не продается моделек наших миасских троллейбусов, поэтому я с раннего детства их делаю. Меня старшая сестра научила из картона делать. Сначала без салона там были, простенькие. В итоге потом просто все развилось до такого», — показывает свою коллекцию Елисей.

Перед Новым годом компания сделала мальчику ответный подарок. Это произошло во время приемки очередной партии новых троллейбусов, которые будут возить миасцев в 2025 году.





Представитель «Синары» вручил юному конструктору современную модель машины.





Родители Елисея поддерживают увлечение сына и надеются, что в будущем оно превратится во что-то более масштабное.