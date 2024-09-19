12-летняя Маргарита Кошелева прошла слепые прослушивания 11‑го сезона «Голос. Дети» на Первом канале. Об этом сообщили в городском управлении культуры.
Маргарита Кошелева — воспитанница Детской школы искусств № 1. Она учится в гимназии № 26, а еще занимается в студии музыкального театра Детской филармонии.
Когда девочке было 11 лет, она стала стипендиатом управления культуры Челябинска. Маргарита участвовала в международных конкурсах в номинации «эстрадный вокал».
Посмотреть выпуск с участием челябинки можно завтра, 20 сентября, в 21:45 на Первом канале.
Автор: Ксения Рындина