Юлия Сударенко займется проблемами психически нездоровых людей

Уполномоченных по правам человека наделили правом работать с пациентами психбольниц

С 2024 года уполномоченные по правам человека смогут брать под защиту людей, которые находятся в психиатрических больницах и психоневрологических диспансерах, сообщает уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

На этой неделе Юлия Сударенко приняла участие в работе Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, где обсуждали проблемы людей с психическими недугами.

«С точки зрения системы организации медицинской помощи было отмечено, что впервые в истории России появилась максимально полная нормативная база, часть существенных изменений вступит в силу в 2024 году. Для нас важно, что теперь уполномоченные по правам человека прямо указаны в качестве субъектов, осуществляющих защиту прав граждан, находящихся в психиатрических больницах и ПНИ», — пишет Юлия Сударенко.

По данным Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, в 2022 году по России были 683 тысячи госпитализаций в психиатрические больницы. В среднем люди проводят там 63 дня, однако около 7% пациентов — более года. Более 53 тысяч россиян, имеющих психическое расстройство, нуждаются в постоянном контроле медиков и полиции.

Ранее стало известно, что в Челябинской области откроют 35 кабинетов психологической и психиатрической помощи. Одним из направлений их работы станет поддержка участников СВО.