Юлия Сударенко собрала молодежный совет при челябинском омбудсмене

Его участники будут защищать права молодых

Омбудсмен Челябинской области Юлия Сударенко создала молодежный совет, который будет воплощать в жизнь новые амбициозные проекты по защите прав молодых.

«Все ребята обладают большим опытом. Они являются представителями или руководителями общественных и некоммерческих организаций, профсоюзных объединений, вузов, общественных советов при законодательных и исполнительных органах власти», — написала в личном телеграм-канале Юлия Сударенко.

В состав совета вошли 17 человек: Александр Анисимов (он же стал председателем), Данил Абубакиров, Дмитрий Бабушкин, Светлана Бакитова, Никита Васильев, Евгений Гордиенко, Эльвира Зайдуллина, Евгений Косовских, Оскар Наймиллер, Александр Новичихин, Илья Пасхин, Владислав Пидуков, Даниил Плахотский, Виктория Солдатенко, Михаил Стремяков, Георгий Чайка и Виктория Шитякова.

Первое заседание прошло сегодня.