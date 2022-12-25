Юлия Сударенко предостерегла южноуральцев от мошенников, обещающих помощь мобилизованным

Уполномоченный по правам человека обратилась к одной из компаний, чтобы выяснить, как действуют злоумышленники

В Челябинской области активизировались мошенники, которые якобы оказывают юридическую помощь мобилизованным и их семьям и обещают вернуть отправленных в зону спецоперации домой. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко провела эксперимент: она обратилась к мошенникам и рассказала в своем телеграм-канале о том, что из этого вышло.

«Мы провели эксперимент и узнали, как „осуществляют работу“ по возвращению мобилизованных недобросовестные юристы. Придумали легенду, позвонили, спросили, смогут ли нам помочь. Нам предложили несколько вариантов „решения проблемы“, ни один из которых не только не был законным, но и не привел бы к желаемому результату. За свои услуги с нас попросили 80 тысяч рублей, при этом деньги нужно заплатить сразу, а положительный результат не гарантирован»,— рассказала Юлия Сударенко.

Омбудсмен напомнила, что решить все возникающие вопросы семьи мобилизованных могут, самостоятельно обратившись в государственные органы, и обратила внимание на то, что специальные юридические знания для этого не нужны.

Защитой прав мобилизованных занимаются органы прокуратуры, уполномоченный по правам человека, а также непосредственно Министерство обороны Российской Федерации. Кроме того, направлять обращения можно через портал «Госуслуги».