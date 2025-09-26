Юлия Сударенко помогла мобилизованному челябинцу вернуться к жене-инвалиду и дочери

Боец остался единственным кормильцем семьи

К челябинскому омбудсмену Юлии Сударенко обратился южноуралец, мобилизованный на СВО. Его семья оказалась в тяжелой ситуации: у супруги — ампутация пальцев обеих кистей, установлена бессрочная инвалидность I группы, на иждивении — 10-летняя дочь. Родственников, способных помогать, нет.

После неоднократно поданных, но не рассмотренных рапортов об увольнении мужчина попросил содействия омбудсмена.

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко совместно с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой добились, чтобы военнослужащему предоставили отпуск с последующим увольнением.

Это не единичный случай: в сентябре помощь в увольнении по семейным обстоятельствам оказана еще трем военнослужащим, оказавшимся в схожих трудных жизненных ситуациях.