Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» выйдет на расчистку берега Тургояка

Звезда примет участие во Всероссийской акции «Вода России» в субботу, 24 июля

24 июля в рамках Всероссийской акции «Вода России» волонтеры очистят берега и дно озера Тургояк от бытового мусора. Субботник будет организован по инициативе министерства природных ресурсов и экологии РФ. В нем примут участие 450 волонтеров, в их числе и звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, сообщает министерство экологии Челябинской области.

Юлия Михалкова, постоянный амбассадор акции «Вода России», ежегодно принимает участие в субботниках по расчистке водоемов от мусора. В этом году звезда шоу поможет 450 волонтерам Тургояка. Вместе они приведут в порядок прибрежную территорию озера, дайверы помогут очистить дно Тургояка от мусора.

«В рамках большого субботника будет подписано Соглашение о сотрудничестве между министерством экологии Челябинской области и региональным представительством Национального совета по корпоративному волонтерству», — сообщили в министерстве экологии Челябинской области.

В ведомстве также пояснили, что во время акции запланировано награждение победителей конкурса идей на лучший проект по созданию контейнеров для раздельного сбора мусора и благоустройству контейнерной площадки.

Также отметят активных волонтеров и представителей предприятий, участвующих в экологических акциях. В торжественной обстановке им будут вручены благодарности министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Кроме волонтеров и Юлии Михалковой в акции примут участие директор Центра развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации Илья Разбаш; заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков; председатель регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству в Челябинской области Анна Владимировна Бушлякова.