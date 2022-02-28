Юлия Гейдебрехт: «Детский сон полезен для нервной системы родителей»

Челябинский консультант по детскому сну — об особых ритуалах, режиме дня и ночи, а также о совместном сне родителей с малышом

Молодые родители зачастую перенимают опыт предыдущих поколений о том, как правильно укладывать малыша спать. Но все ли эти советы на сегодня актуальны и полезны? Почему ложиться спать нужно в 10 часов вечера, как отучить ребенка от позднего укладывания и почему совместный сон малыша с родителями не всегда польза, в интервью ИА «Первое областное» рассказала челябинский специалист по детскому сну Юлия Гейдебрехт.



— Юлия, для чего нужен специалист по детскому сну? Раньше все использовали опыт предыдущих поколений и не прибегали к помощи таких специалистов. Что изменилось?



— То, что использовали опыт предыдущих поколений, — это, конечно, правильно. Но раньше с этим было проще, потому что жили большими семьями, — старшее поколение помогало молодым родителям, проживая в одной квартире, например. Сейчас не у всех есть такая возможность, и зачастую родителям малышей приходится справляться с бытовыми моментами самостоятельно.



А профессия консультанта по сну пришла в Россию с Запада. Там нет такого понятия, как декрет. Мама спустя три месяца после родов должна выходить на работу, и ей приходится рано отлучать малыша и учить его самостоятельно засыпать. Консультант — это тот, кто поможет ребенку правильно засыпать, потому что сон — это база, как и еда для малыша.

— А для Челябинска это тоже актуально? У нас ведь другие условия декретного отпуска.



— У нас такой практики меньше, конечно. В основном ко мне приходят, когда мама уже измотана. Или было все хорошо, и «вдруг что-то сломалось». Поэтому каждой будущей маме, как мне кажется, должны в роддоме, наравне с набором первой необходимости для малыша, вручать брошюру про сон.





— Ваши советы подходят для детей любого возраста?



— Я бы сказала, что для каждого возраста разные советы. Всегда сначала спрашиваю возраст, а потом даю рекомендации. Маленькие дети, например, меньше бодрствуют, чем взрослые. Мы начинаем выяснять, какие причины могут мешать спать, потому что большое значение имеет нервная система. Каждый малыш рождается с определенным потенциалом: у кого-то могут быть сложности, а у кого-то, наоборот, сильнее развита нервная система. И чем младше малыш, тем больше это влияет на сон. Бывает, приходят с особенными детьми, гиперактивными, с аутизмом. И чем лучше у детей режим, тем спокойнее мама.



— Часто слышим, что если ребенок капризничает, то надо покачать, чтобы он спал. Это правильно?



— Укладывать можно как удобно. Главное, чтобы все при этом высыпались: и мама, и ребенок. Если что-то беспокоит, то надо консультироваться. Про укладывание на руках — это очень естественный процесс, на груди, на руках, рядом с мамой. Если малыш подрос, то уже становится неудобно на руках, ручки и ножки свисают. А он уже так привык и не умеет по-другому. Замкнутый круг получается — приходится отучать. Чаще рекомендую плавный уход от этой привычки, например снижать интенсивность качания.





— Есть ли какие-то нормы сна для детей — сколько по времени он должен длиться?



— Много было исследований, они основываются на опыте здоровых детей, потому что дети с диагнозами имеют отклонения во сне. Все эти данные доступны в интернете. Есть рекомендации, сколько времени бодрствовать, а сколько спать. Есть приложение, в нем фиксируем все часы сна, складываем и смотрим.



Но бывает, что ребенок много спит или, наоборот, мало. Смотрим, как он спит и как бодрствует. Если он веселый, активный и может выдержать время бодрствования по возрасту, то все в порядке. Но если есть капризы и недомогание, то надо помогать ему изменять количество сна в большую или меньшую сторону.



— А можно назвать примерную норму сна для ребенка до года и, например, ребенка в возрасте двух лет?



— До года я всегда ориентирую родителей на длину ночи. Минимально — 10 часов сна ночью для детей этого возраста. Для детей старше четырех лет ориентир на ночь в 9—10. Но если сончаса уже нет у ребенка, ночь должна быть длиннее. Эта норма становится меньше после 6—7 лет. Бывает, что в выходные ребенок отсыпается, хотя утренним сном нельзя восстановиться, это обман.





— Во сколько же тогда нужно ложиться, чтобы восстановить силы?



— Сейчас мы работаем с семьей, где трехлетний ребенок на позднем режиме: в два часа ночи ложится и спит до десяти утра. Мама отмечает, что малыш хорошо себя чувствует. Но мы же можем многого не замечать, мама сама уже устала от поздних укладываний.



Когда мы спим, у нас есть быстрая фаза сна и глубокая фаза. Глубокая — самая восстанавливающая. Она дает отдых максимально. Ты можешь поспать четыре часа и чувствовать себя отлично. Основная доля глубокого сна идет до 12 ночи всего лишь.



— Поэтому говорят, что для женского организма полезно спать уже с 22 часов?



— Да, и это работает. В период с 22 до 24 часов наш организм восстанавливается лучше. Поэтому у детей оптимальное окно для засыпания 19:30—21:00, в это время дети проще засыпают. В это время открывается природное мелатониновое «окно» (мелатонин замедляет основные процессы в тканях и системах, позволяя организму отдохнуть, набраться сил перед новым днем. — Прим. ред.). Еще есть индивидуальные «окна», мы их уже с родителями рассчитываем отдельно.





— Но ведь если родители бодрствуют до двух часов ночи, то и ребенок обычно не спит. Образ жизни родителей тоже влияет на сон малыша?



— Конечно! Я всегда говорю, что раннее укладывание полезно. И что если малыш спит без мамы (если есть отдельная комната), то у вас освобождается целый вечер, чтобы провести время как хочется: с мужем, с подругой, с собой наедине, в конце концов.



Сдвигать режим нужно, если мама осознанно приходит с этим за помощью. Был период, когда я только закончила курсы, мне хотелось выйти на улицу и кричать всем родителям: «Так нельзя! Послушайте, я всех научу!» Но если всех все устраивает, то зачем? Пока к тебе не пришли с проблемой, вмешиваться не стоит.



Двигать режим — это всегда стресс. Нужно время, чтоб биоритмы ребенка перестроились, ведь он в это время бодрствует, ему непривычно, что в это время уже нужно спать, — потребуется около двух недель на перестройку.

— Пока дети ходят в садик, там есть обеденный сон, а как быть школьникам? У них уже другая занятость. Нужен ли дневной сон школьникам?



— Это индивидуально. Обеденный сон отменяется в семь лет. При нагрузке учебой, спортом и другими кружками нужно удлинять ночь, ложиться пораньше. И я обычно рекомендую тренировки переносить на утро или день. Многие родители не сохраняют дневной сон уже в три года. Но так лучше не делать: сумма часов сна должна сохраняться, иначе начнутся истерики, утомляемость. Ребенку нужен этот сон. Есть рекомендации, например ранний подъем. Тогда к обеду малыш захочет спать.





— А есть ли такое понятие «лишний сон»? Когда вроде спал много, но не выспался, чувствуешь себя «вареным»?



— Такое происходит, когда взрослый лег спать не в привычное для себя время. Утренний сон не восстанавливает — запомните это. Можно спать до полудня, но пользы для организма это не принесет. Либо человек, наоборот, слишком рано лег спать, и организм не понял, что произошло, — отсюда «вареное» состояние. Насчет ребенка, если он спит сверх нормы, это может быть звоночком о нервных проблемах.



— Есть ли какие-то определенные ритуалы, которые нужно выполнять с ребенком перед сном, чтобы он спокойно засыпал?



— Несколько лет назад купание было обязательным ритуалом для многих. Но на него каждый ребенок реагирует по-разному. Грудничку вода напоминает утробу матери, ему, может, и комфортно там, но детей после года рекомендуют купать либо днем, либо утром. У подросших деток купание может быть активным — они плещутся, играют, возможно, будет перевозбудимость, поэтому купание минимум за час до укладывания. Затем следует перейти к спокойному бодрствованию.





— В спокойное бодрствование что входит? Книжку почитать, массаж сделать?



— На спокойном бодрствовании должно быть что-то «залипательное». Желательно, чтоб ребенок мог что-то перебирать руками: карточки, пазлы, «волшебный сундучок» — коробка с предметами разных текстур. Спокойное бодрствование должно быть под контролем мамы, потому что нужно увидеть момент, когда он устал и можно идти укладывать.



Из ритуалов есть еще прослушивание сказок, гладим ребенка или делаем ему успокаивающий массаж, читаем книги и подобное — показываем, что сейчас будем спать. Главное — выключить свет. Ребенку в темноте нечего делать — это сигнал, что пора спать. Многие не выключают свет, потому что боятся напугать. Но до трех лет ребенок на темноту вообще почти не реагирует.



— Почему дети просыпаются ночью и как это исправить?



— Здесь следует объяснить, как устроен сон. Когда малыш рождается, у него сон новорожденного — они первые три месяца постоянно спят. В четыре месяца у всех младенцев происходит регресс сна, меняется структура сна, и он похож уже на взрослый, становится цикличным.

Часто мамы говорят: малыш спит по 40 минут и просыпается. Ответ прост: 40 минут — это длина цикла. На переходе между ними происходит пробуждение, оно называется «контрольным пробуждением». По одной из версий оно появилось еще во времена проживания первых людей. Они спали в пещерах, вокруг всегда была какая-то опасность: была потребность проснуться и проверить, не зашел ли медведь или враг. Это проверка условий сна. То же самое происходит и сейчас: если ребенок уснул на руках, а его переложили в кроватку, он просыпается и не может уснуть, потому что условия сна поменялись.



Представьте, вы уснули в спальне, а ночью муж перенес вас на кухню. При контрольном пробуждении вы не уснете, пока не поймете, где вы и как тут оказались. Так и у ребенка. Мы тоже все просыпаемся ночью, но не помним этих пробуждений.

Из-за очень частых ночных пробуждений сон ребенка начинает страдать. Мы называем такой сон фрагментарным (прерывистым), и от него страдает не только ребенок, но и мама. Она ведь помогает ему заснуть и тоже не спит.



Как убрать эти частые пробуждения? Ответ опять же прост: режим. Если у ребенка отсутствует режим и он уставший от перевозбуждения, то контрольных вспышек будет больше. Когда ребенок учится засыпать самостоятельно, в дальнейшем он начинает склеивать циклы сна самостоятельно. Сон — это навык, такой же, как ходьба и речь.





— Раньше нас учили перед сном детей пеленать, чтобы они спали спокойнее. Такая практика до сих пор считается успешной?



— Да, я рекомендую это делать. Нервная система у новорожденных еще слабо развита, и во время сна они могут открывать глазки, шевелить ручками и ножками, тем самым подбуживая себя. Но не нужно туго пеленать. Мне очень нравятся трикотажные пеленки: они тянутся, в них ребенок зафиксирован, но все равно свободно двигается. И главное — пеленать надо только на время сна.



— Совместный сон мамы и ребенка: за и против?



— В психологии есть такое понятие, как «вторичная выгода». Например, бывает, что женщина практикует совместный сон с ребенком не из-за потребности малыша, а потому что ей самой так удобно. Например, она не хочет спать с мужем из-за сниженного либидо, недосыпа и кормления грудью, из-за комплексов — многие после беременности набирают вес. Поэтому надо сначала проработать с мамой этот вопрос: совместный сон — это реальная необходимость или некое прикрытие более глубоких проблем.



Что такое совместный сон? Многие считают, что это когда мама спит с ребенком в одной постели. На самом деле это сон в одной комнате, а раздельный сон — это в разных комнатах. Поэтому приставленная детская кроватка к постели родителей — это тоже считается совместный сон.



Я за безопасность, потому что бывают очень печальные случаи, когда случайно малышей придавливают во сне. Удобно, когда новорожденный рядом ночью, можно тут же кормить его грудью по необходимости. Но этот процесс нужно сделать максимально безопасным: убрать лишние предметы; не укладывать малыша рядом с папой — у мужчин более глубокий сон; убрать совместный сон, если мама на антидепрессантах; отказаться от совместного сна, если употребляли алкоголь, и так далее. Все-таки лучший вариант — это приставить кроватку: ребенок рядом с мамой, но на своей территории.





— В нашей стране хронический недосып матери считается нормой. Есть масса мемов про невыспавшуюся маму грудничка, у которой еще гора дел, кроме ухода за ребенком. Как донести до родителей, что выспавшаяся мама — залог счастливой семьи?



— Я за счастливое, осознанное материнство. Не нужно отдавать всю себя даже самым близким людям, для себя тоже нужно оставлять время. Сама мама понимает иногда, что не справляется, и приходит за помощью к специалисту по сну. Мамы в декрете, своих средств нет, как правило, она идет к мужу с этой проблемой, но он ее не понимает, говорит, что тратить деньги на эту помощь не надо, что она должна справиться сама…



Самое сложное — это послеродовая депрессия. Мы перед консультацией всегда делаем тест на нее, потому что если мама не в ресурсе, то работать будет сложно. Иногда я аккуратно направляю женщин к психологу, если совсем критичная ситуация. Порой мы не столько со сном работаем, сколько с мамой общаемся, потому что она только со мной может поговорить о своих проблемах.



— Если семья полная, то ведь и папа должен помогать с малышом?



— У нас в менталитете отец семейства считается в первую очередь добытчиком. Ко мне только один раз пришел папа и сказал: «Помогите моей жене». И то потому, что они с мамой вдвоем по очереди укладывали ребенка. Папа был включен в процесс. Потом они записали видеоотзыв о моей работе, и он сказал: «Спасибо, что вернули мне мою любимую адекватную жену». Ведь детский сон полезен не только для самого малыша, но и для нервной системы родителей.