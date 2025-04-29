Юлия Чичерина станет хедлайнером праздничного концерта в Челябинске 9 Мая

Выступления звезд в День Победы завершит салют



В этом году челябинцев и гостей города ждет масштабное празднование Дня Победы. Хедлайнером вечернего концерта 9 мая станет известная российская певица Юлия Чичерина. Ее выступление станет кульминацией праздничной программы, которая обещает быть насыщенной и запоминающейся. Звезда также выйдет на площадь Революции в финале эпилога торжественного построения.

По всей Челябинской области в этот день запланировано более 5000 мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Только в Челябинске состоится более 3000 праздничных событий.

Подарком для челябинцев и гостей города станет выступление на концерте (0+) артистов Большого и Мариинского театров. Они подарят зрителям незабываемый вечер музыки и искусства.

Финалом праздничного дня станет грандиозный салют, который озарит небосвод Челябинска яркими красками. Подробная программа мероприятий будет опубликована позднее.