Юго-западный ветер принесет в Челябинскую область тепло до +8

Осадки местами возобновятся

В пятницу, 14 ноября, в Челябинскую область вернутся плюсовые температуры. Тепло в регион принесет юго-западный ветер с Европейской территории страны. При этом местами вновь ожидается хмурая погода с небольшими дождями, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Градусники в Челябинске предстоящей ночью покажут от −2 до −4°C. Днем воздух прогреется до +3...+5°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области этой ночью будет от −2 до −7°C, в низинах похолодает до −10°C. Днем заметно теплее — до +3...+8°C. На крайнем севере региона пройдут небольшие дожди, в целом без осадков. Ветер умеренный преимущественно южного направления.