Юго-западные потоки принесут тепло до +10°C в Челябинскую область 25 марта

День выдастся солнечным

Сегодня, 25 марта, в Челябинской области обещают погожий теплый день: преимущественно солнечно, маловетрено и до +10°C. Рассказываем подробнее со ссылкой на синоптиков областного Гидрометеоцентра и популярные погодные сервисы.

Температура в Челябинске поднимется до +8…+10°C. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западного направления, слабый.

Градусники в Магнитогорске и Златоусте покажут около +8°C. День выдастся солнечным. Ветер южный, 4 метра в секунду.

Миасцам синоптики обещают около +10°C и ясную погоду. Ветер юго-западного направления, слабый.

Столбики термометров в Снежинске, Озерске и Трехгорном поднимутся до +9°C. Также солнечно. Ветер западный, около 3 метров в секунду.

Около +7°C ожидается в Бакале. Без осадков. Ветер юго-западного направления, слабый.

В целом в регионе температура воздуха будет варьироваться в пределах от +5 до +10°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер юго-западного направления, от 3 до 8 метров в секунду.