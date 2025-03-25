Сегодня, 25 марта, в Челябинской области обещают погожий теплый день: преимущественно солнечно, маловетрено и до +10°C. Рассказываем подробнее со ссылкой на синоптиков областного Гидрометеоцентра и популярные погодные сервисы.
Температура в Челябинске поднимется до +8…+10°C. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западного направления, слабый.
Градусники в Магнитогорске и Златоусте покажут около +8°C. День выдастся солнечным. Ветер южный, 4 метра в секунду.
Миасцам синоптики обещают около +10°C и ясную погоду. Ветер юго-западного направления, слабый.
Столбики термометров в Снежинске, Озерске и Трехгорном поднимутся до +9°C. Также солнечно. Ветер западный, около 3 метров в секунду.
Около +7°C ожидается в Бакале. Без осадков. Ветер юго-западного направления, слабый.
В целом в регионе температура воздуха будет варьироваться в пределах от +5 до +10°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер юго-западного направления, от 3 до 8 метров в секунду.