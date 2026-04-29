Юг Челябинской области накроют дожди 30 апреля

Температура в регионе сохранится близкой к климатической норме

Апрель в Челябинской области завершится ночными заморозками и дневным прогревом до +15°C. На севере региона в четверг будет сухо, на юге синоптики областного Гидрометеоцентра обещают дожди.

В Челябинске предстоящей ночью воздух остынет до +1...+3°C, днем потеплеет до +13...+15°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер сменит направление с юго-западного на северо-западное и разгонится до 3—8 метров в секунду.

В Челябинской области температура этой ночью установится в пределах от −2 до +3°C, в низинах похолодает до −5°C. В горах вероятны небольшие дожди. Дневной прогрев составит от +10 до +15°C. На юге пройдут небольшие, местами умеренные осадки. Ветер преимущественно северный, от 3 до 8 метров в секунду.