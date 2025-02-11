Юбилейные медали к 80‑летию Победы начали вручать в Челябинской области

Участнику войны Василию Масьянову медаль привез домой губернатор Алексей Текслер



В Челябинской области началось награждение ветеранов юбилейными медалями ко Дню Победы. Глава региона Алексей Текслер лично посетил ветерана Великой Отечественной войны Василия Масьянова, которому недавно исполнилось сто лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области. Губернатор поздравил Василия Захаровича с приближающимся юбилеем Победы и вручил медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Эта награда вручается по поручению президента России Владимира Путина.





Алексей Текслер выразил глубокую благодарность ветерану за его ратный и трудовой подвиг, отметив его неоценимый вклад в Победу.

«От имени всех жителей Челябинской области и от себя лично выражаю Вам искреннюю благодарность за Победу, за Ваш ратный и трудовой подвиг для страны, для каждого из нас. Огромное, огромное Вам спасибо», — сказал губернатор.

Расскажем подробнее о Василии Масьянове. Он отправился на фронт добровольцем в 18 лет. Участвовал в боях за Кенигсберг и на Дальневосточном фронте. После окончания службы Василий Захарович прошел большой трудовой путь. Ветеран и по сей день излучает любовь к жизни, бодр и активен.





В ближайшее время юбилейную медаль и специальные выплаты получат все ветераны Челябинской области. Выплаты предусмотрены как федеральные, так и региональные, о них мы рассказывали ранее.

«Не менее важны и ценны для них наши теплые пожелания, уважение к их подвигу и жизненному пути. Пусть будут здоровы, пусть служат всем нам примером любви к Родине, мужества и силы духа!» — пожелал губернатор.