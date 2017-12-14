/ Челябинцы выбрали Светлую сторону Силы

«Яндекс» посчитал, кто из героев «Звездных войн» больше нравится южноуральцам.

Сегодня, 14 декабря, в России состоится премьера очередной части «Звездных войн». К этому событию компания «Яндекс» запускала новую озвучку для навигатора. Его своими голосами наделили актеры российского дубляжа, озвучившие магистра Йоду и Лорда ситхов Дарта Вейдера. Они начитали сотни реплик: от простых «поверните налево» до уникальных «Питает джедая Сила, но опасаться Темной стороны надо» и «Дарт Вейдер принимает командование этим Звездным разрушителем».

«Яндекс» выяснил, кого из дикторов «Навигатора» предпочитают пользователи разных городов. В Челябинске магистра Йоду и светлую сторону выбирают чаще, чем Дарта Вейдера. Владыку ситхов назначили своим штурманом 36% водителей. — передает пресс-служба компании.





Помимо героев «Звездных войн», свои голоса навигатору подарили звезды российского шоу-бизнеса и персонажи кино: Василий Уткин, Федор Бондарчук, Гарик Харламов, Баста и Оптимус Прайм. Самый популярный — режиссер Федор Бондарчук.





